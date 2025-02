Artsen krijgen waarschuwing na medische fout die René het leven kostte

Volgens René's nabestaanden is zijn overlijden te wijten aan het gebrekkig medisch handelen van zijn artsen en de verpleging. De familie stelt dat protocollen niet zijn opgevolgd, waardoor verschillende onderzoeken en controles niet zijn uitgevoerd. Bovendien zouden er verkeerde diagnoses gesteld zijn, en medische fouten gemaakt. Zoals het niet stopzetten van de sondevoeding.

De familie van René sleept uiteindelijk vier behandelaars en een verpleger voor het tuchtcollege. Volgens zoon Jeroen, zelf medisch hulpverlener, had zijn vader klachten die leken op bloedvergiftiging (sepsis), een longinfectie en een delier (ernstige verwardheid). Dat is echter nooit gecheckt. Tijdens de hoorzitting in Amsterdam in september kwamen verschillende vragen aan bod: waarom is er bijna geen actie ondernomen om zijn overvolle maag te legen? En waarom zijn de verwardheid, ademhalingsproblemen en andere klachten van René niet uitvoeriger onderzocht?

Artsen namen geen enkele actie

Op een aantal punten geeft het tuchtcollege de familie gelijk. Dat de uroloog en een arts in opleiding geen enkele actie ondernamen om de overvolle maag te legen, wordt hen kwalijk genomen. 'Van de behandelaars mag verwacht worden dat bij hen een bel was gaan rinkelen om de orale intake te stoppen. Totdat duidelijk was waardoor de maagproductie zo veel was. Met het doel fatale aspiratie (stikken) te voorkomen. Het nalaten daarvan is hen te verwijten.'

Het niet naleven van het protocol bij een te volle maag levert hen een waarschuwing op. Er zouden verder geen aanwijzingen zijn voor onzorgvuldig handelen. De overige klachten zijn ongegrond verklaard. Ook klachten tegen een andere uroloog en een intensivist zijn (grotendeels) ongegrond verklaard.