Buurtbewoners Aerdenhout slepen kerk voor rechter om opvang vluchtelingen

Erfdienstbaarheid initiatief van Aad van Hall

De zogenoemde erfdienstbaarheid in Aerdenhout is er begin vorige eeuw mede gekomen op initiatief van Aad van Hall. Van Hall woonde voor de Tweede Wereldoorlog met zijn gezin in het huis in Aerdenhout dat nu eigendom is van Marlies ter Borg.

Aad van Hall was de vader van Gijs en Walraven van Hall, die bekend zijn geworden als de Bankiers van het Verzet. De broers begonnen in de Tweede Wereldoorlog een illegale bank om het verzet tegen de Duitsers te financieren. Walraven van Hall werd in 1945 door de Duitsers opgepakt en met zeven anderen op de Jan Gijzenbrug in Haarlem gefusilleerd. Hij werd slechts 39 jaar. Gijs van Hall werd in 1957 burgemeester van Amsterdam.

Aad van Hall heeft zicht voor de erfdienstbaarheid ingezet om te voorkomen dat Aerdenhout een uitgaanscentrum zou worden, een soort mini-Zandvoort. Het vestigen van een hotel of kroeg werd verboden, 'alsmede het maken en schenken van bedwelmende dranken.'

De erfdienstbaarheid is nog steeds van toepassing op veel Aerdenhoutse percelen. Of het ook geldt voor de pastorie in de Sparrenlaan is niet bekend.