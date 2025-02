112-blog | Kinderen geschrokken van politieactie bij tennisclub • Explosief aangetroffen in scooter na achtervolging

7 november 2024, 14.52 uur

Bij eethuis de Razende Bol aan het Nieuwe Diep in Den Helder is vanochtend rond 11.00 uur een grote brand uitgebroken. Vanwege de rookontwikkeling richting de Binnenhaven en de Zuidstraat is er een NL-alert uitgegaan. De schade aan het pand is aanzienlijk. De brandweer gaat ervan uit dat het als verloren moet worden beschouwd.