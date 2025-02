Stakingen Transavia-technici last-minute afgewend: "Loonverschil met KLM weggewerkt"

"Hoe zetten we mensen in? Hoe regelen we de inspraak?", geeft Visser voorbeelden. "Het opleidingstraject van een technicus is acht jaar", benadrukt hij dat het huidige 'mondiale probleem' van een tekort aan luchtvaarttechnici sowieso een zaak van lange adem is. "En daardoor ervaren de technici die er nu wel zijn veel werkdruk."

Dat werk als vliegtuigmonteur vanwege de onregelmatige diensten zwaar is, vertelde een Transaviamonteur anoniem tegen NH voor het akkoord werd bereikt. "We moeten nu veel nachtdiensten doen, omdat we krap in het personeel zitten, de werkdruk is hoog. We weten ook dat we bij KLM zo duizend euro per maand meer kunnen verdienen. En daar zoeken ze ook technici. Dat gaat dan wel eens kriebelen."

Grote tekorten KLM

Ook KLM kampt met grote tekorten aan vliegtuigmonteurs. Eerder dit jaar startte KLM met een grote wervingsactie. Het doel was om 200 techneuten aan te nemen, en dat is volgens de maatschappij bereikt.

"Tot eind oktober namen we al 300 nieuwe collega’s aan bij E&M", laat een woordvoerder weten. "In 2025 wil KLM nog eens 200 tot 250 technici aantrekken. Dit doen we door open dagen te organiseren en technici uit het buitenland te werven. Zo namen we in de afgelopen maanden zo’n 15 mensen met licentie aan uit het buitenland." Ook met MBO's wordt samengewerkt.

KLM heeft ook een slag kunnen slaan door een deel van het werk uit te besteden. "Hierdoor kunnen we de vrijgespeelde technici inzetten voor kleiner onderhoud aan onze eigen vloot. Dit heeft een positief effect.‘’