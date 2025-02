Man jaagt bomlegger weg na schietpartij in de buurt

Op het adres woont mevrouw Z., een alleenstaande vrouw van 50 à 60 jaar, die regelmatig op haar kleinkinderen past, zo laat de buurt weten. Bewoners in de straat willen wel vertellen wat ze gezien en gehoord hebben, maar niemand wil bij naam genoemd worden, omdat ze bang zijn voor vergeldingsacties.

Een man uit de buurt zag rond 22.00 een jonge man iets bevestigen aan de deur van mevrouw Z. en riep dat hij daar mee moest stoppen. De jonge rende weg waarna de man achter hem aan rende. Tijdens de achtervolging liet de jonge bomlegger een pakketje vallen, wat door andere buren als een 'shell' wordt beschreven (zwaar illegaal vuurwerk). De EOD heeft het explosief diezelfde avond meegenomen.

De burgemeester besloot woensdag dat de woning voor vier weken gesloten wordt en plaatste een camera in de straat.

Schijnveiligheid

Het tweede incident maakt veel bewoners in de straat gespannen en angstig. "Ik zag een buurvrouw helemaal trillen toen de EOD bezig was", aldus een bewoner. Veel ouders, van wie hun kinderen aan de straatzijde slapen, laten hun kinderen voorlopig in hun eigen slaapkamer aan de tuinkant van het huis slapen.

Bewoners die nog geen camera in hun deurbel of aan de gevel hebben hangen, hebben er inmiddels een besteld of overwegen er een te kopen. "Het is schijnveiligheid, maar je voelt je toch iets beter," zegt een buurtbewoner. De wijkagent loopt vandaag door de straat en adviseert bewoners over de camera's. Buurtbewoners zijn blij met het snelle optreden van de gemeente. Ook geeft het hen een beetje rust dat er nu veel politie door de straat rijdt.

Politie niet direct gebeld of aanwezig

Waarom de aanslagen op het huis van mevrouw Z. hebben plaatsgevonden, wil de politie en de gemeente nog niet zeggen. Ook voor de buurt is het niet duidelijk waarom de woning van Z. doelwit was. Wat de meeste bewoners wel bevreemdt, is dat de politie na de schietpartij van zaterdag op zondagnacht, pas zondagmiddag naar het getroffen huis kwam. "Ik zou toch meteen de politie hebben gebeld als mijn huis beschoten werd", zeggen diverse bewoners.

Het is onduidelijk of mevrouw Z. die avond thuis was, maar de beschoten voordeur is die nacht direct gerepareerd met tape en plastic zakken. "Kort na de schietpartij kwam een busje langs en die is bij de voordeur en in de schuur bezig geweest", laten bewoners weten.

Dure auto's in de straat

Wat twee buurtbewoners opviel, is dat er vaak dure auto's voor het huis of in de straat stonden. "Je mag hier eigenlijk niet parkeren, maar er stonden vaak Mercedessen en Audi's voor de deur." Ook kwam er soms midden in de nacht iemand langs in een auto, die even bleef staan en na een kort gesprek bij de voordeur snel weer verdween.

De politie is nog steeds op zoek naar een verdachte en roept de buurt op om camerabeelden met hen te delen.