De kogel is door de kerk: renovatie Amsterdam Museum kan beginnen

Groene binnenplaats

Peter Jacobs is adviseur gebouwbeheer. Hij bewaakt het fort nu het museum is gesloten. Hij leidt ons rond en vertelt over zijn bevindingen. "We hebben de binnenplaats expres zo gelaten, omdat we niet precies weten hoe de inrichting straks gaat worden. We weten ook nog niet hoe de aannemer straks z'n bouwkraan gaat neerzetten. Als we bestrating nu zouden weghalen zou het een modderpoel worden."

Maar het is nu ook weer niet zo dat er helemaal niets gebeurt. Peter en zijn team houden de conditie van de gebouwen nauwkeurig bij. De achteruitgang gaat sneller dan verwacht. In 2020 bleek nog uit een rapportage van de Monumentenwacht dat de gebouwen er goed bij stonden, maar vier jaar later moet er bijvoorbeeld nodig onderhoud worden gepleegd aan het schilderwerk.

"Als je er nu niet iets aan doet, wordt het alleen maar erger", zegt Jacobs. "Dat kun je niet vijf jaar zomaar laten tot aan de oplevering van het gebouw."