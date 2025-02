Hilversum blijft maar sleutelen aan parkeerregels na reeks klachten

Een van die boodschappen is dat vrijwilligers weleens kunnen gaan afhaken als zij de volle mep moeten gaan betalen als zij met de auto naar hun vrijwilligerswerk gaan. Namens het bestuur van wijkcentrum De Geus riep Jan Slingerland de gemeente al op om ook voor vrijwilligers van buurt- en wijkcentra, die in betaald parkerengebied zitten of komen, een maatschappelijke vergunning te gaan verstrekken.

Gisteren heeft het gemeentebestuur een nieuw voorstel voor parkeren en parkeerbelastingen vastgesteld. De maatschappelijke parkeervergunning is één van de nieuwe middelen. Daarmee moeten de vrijwilligers van onder meer gemeenschapshuizen, lokaal welzijnswerk, religieuze organisaties, musea en sportclubs tegen een veel gunstiger parkeertarief hun auto kunnen stallen.

Verhuisvergunning voor een maand

Ook moet er een zogeheten verhuisvergunning komen. Deze maatregel is een tegemoetkoming naar toekomstige bewoners van een huis in Hilversum, waar vergunningparkeren is. Zij staan nog niet ingeschreven op hun adres, waardoor zij niet in aanmerking komen voor een bewonersvergunning. Met die nieuwe vergunning voor een maand kunnen zij voor 50 euro wel in de buurt van hun nieuwe huis parkeren.

Verder past Hilversum de bezoekersregeling aan. Nu kunnen alleen inwoners hun gasten aanmelden via deze regeling. Straks moeten ook ondernemers hiervan gebruik kunnen gaan maken. Daar komt nog eens bij dat deze bezoekersregeling van 21.00 tot 24.00 uur gratis wordt.

Veel meer herstelwerk

Het zijn al de zoveelste aanpassingen aan het parkeerbeleid dat slechts dit jaar nog werd ingevoerd. Sinds 1 januari heeft de gemeente al het nodige herstelwerk moeten leveren. Vooralsnog lijkt het nieuwe beleid op een auto die om de haverklap de brug op moet, omdat de wagen steeds kuren heeft.

Na zeventien dagen al kwam verkeerswethouder Bart Heller met de eerste aanpassingen. Het nieuwe parkeerbeleid leverde al heel snel onbedoelde negatieve effecten op, zo was de conclusie. Het regende begin dit jaar ook klachten over de fors gestegen parkeerkosten in het centrum.