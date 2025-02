Zola (17) strijdt voor diverser Alkmaars nachtleven, en heeft jouw hulp nodig

"Wat ik het meest mis is diversiteit", vindt Zola. "Ik kan maar op een paar plekken terecht, en het is allemaal een beetje hetzelfde. Je bent snel uitgekeken, dus dan gaan we maar naar Amsterdam. En dat is zonde. Want er zijn genoeg jongeren die hier willen blijven. Er is echt behoefte en vraag naar meer, hoor ik in mijn omgeving."

"Ik fantaseer wel eens met mijn vrienden van: wat als er hier een club kan zijn waar je op vrijdagen een band hebt en elke zaterdag een dj. En dan steeds andere muzieksoorten: jazz, rock, metal, reggae. Zodat je ook kan onderzoeken wat je smaak is en wat je raakt."

Stadsgesprek in RNGRZ

Het Nachtgenootschap wil dus van andere Alkmaarders horen wat de wensen zijn. "Die informatie brengen we naar de gemeente, want zolang die ideeën niet waardig verankerd zijn in die Cultuurvisie, dan kan je er de komende vijftien jaar ook geen aanspraak op maken", stelt Chris. "Al die info gaan we ophalen en ondertekenen we, zo van: dit willen wij."

Vrijdag 22 november is iedereen die de nachtcultuur een warm hart toedraagt uitgenodigd in 'RNGRZ' aan het Ringersplein. Chris: "Dit gaat ook over kunst maken of festivals in de nacht, of specifiek om dingen die voor onder de 18 zijn. Maar het gaat ook over veiligheid, laten we ook dat niet vergeten."

Het manifest kan alvast online ingevuld worden via de website van het Nachtgenootschap. Daar vind je ook meer informatie over stadgesprek over de nachtcultuur.