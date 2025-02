Geen verjaardagscadeaus voor groene familie Blinkhof: 'Maak maar een mooie tekening'

Niet in therapie

Toch blijft het soms lastig, want waar trek je de grens tussen het bijbrengen van waardevolle lessen en doorslaan? Marieke heeft daar zelf ook mee geworsteld. "Ik voelde me soms zo slecht als ik langs een straat fietste en lege verpakkingen zag liggen, en ik had ze niet opgeruimd. Al is het niet van mij. Nu denk ik: als ik twee dingen meeneem, is het goed."

Het breekt haar hart als haar zoontje laatst verdrietig werd van de vele auto's op de snelweg. "Dat is het laatste wat ik wil. Je wil niet dat ze op hun achttiende in therapie moeten. We hebben met hem gepraat en uitgelegd dat je best weleens de auto kunt gebruiken. Maar misschien is het ook de leeftijd. Hij is negen, en op die leeftijd is zijn brein volgens mij volop bezig met oorzaak en gevolg."