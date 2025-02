Spoorwegpersoneel legt aankomende woensdag werk neer

De staking volgt op een conflict tussen FNV en ProRail over de cao-voorwaarden. Vorige week stelde FNV een ultimatum aan ProRail, waarin de vakbond hogere lonen eiste voor het spoorpersoneel. ProRail weigerde in te gaan op deze eis en noemde de voorgestelde loonsverhoging 'niet realistisch'.

Flinke vertraging en uitval

Volgens FNV is de staking een noodzakelijk gevolg van de vastgelopen onderhandelingen. "We willen de boel liever niet platleggen, maar als ProRail niet meer bereid is te praten, zien we ons genoodzaakt tot actie," aldus een FNV-woordvoerder.

De acties zijn onder meer gericht op verkeersleidingsposten in Amsterdam en Alkmaar. Deze posten zijn cruciaal voor de coördinatie van het treinverkeer, en de stakingen zullen naar verwachting voor grootschalige verstoringen zorgen. Volgens het FNV moet het publiek rekening houden met flinke vertragingen en uitval van treinen in de regio.

'Hele sector lam leggen'

ProRail reageert geschrokken op de aangekondigde acties en waarschuwt dat de impact voor reizigers aanzienlijk kan zijn. “De inzet van FNV lijkt er inderdaad op gericht om de hele sector lam te leggen,” aldus een woordvoerder van ProRail. Hoe groot de hinder precies zal zijn, wordt volgens ProRail in de loop van de week duidelijk.

Het spoorverkeer van en naar Schiphol lijkt als enig traject een uitzondering volgende week woensdag. De rest van het treinverkeer zal tijdens de woensdagochtendspits zo goed als uitvallen.