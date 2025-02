Na twee jaar onzekerheid wil zelfs OM vrijspraak voor Amstelveense zedenverdachte

Dat het OM vrijspraak vraagt, is opmerkelijk. Omdat zij bij een gebrek aan bewijs doorgaans seponeert. Advocaat van de man Bart Swiers vindt de gang van zaken belachelijk. "Ik heb tot vier keer toe schriftelijk verzocht om te seponeren", vertelt hij aan NH. "Het OM zei toen dat er genoeg bewijs was, maar nu is dat er ineens niet."

De officier van justitie laat na afloop desgevraagd aan NH weten niet in te kunnen gaan op eerder contact tussen de advocaat en het OM, omdat dit contact met een collega was. Een zaak waarin naar het oordeel van het OM te weinig bewijs is toch voor laten komen, komt volgens haar vaker voor. "Soms is dat belangrijk, zodat de rechtbank er ook nog een objectief oordeel over kan vellen."

De lange periode van onzekerheid heeft veel impact gehad op de man, die zijn biologische dochter en half-zusje van zijn stiefdochter door de verdenking periodes niet mocht zien. Hij ontkent alle aantijgingen van seksueel misbruik.

Geslachtsdeel aanraken

Het vermeende slachtoffer - zijn inmiddels 14-jarige stiefdochter - was bij de zitting aanwezig. Zij zegt op 9- en 10-jarige leeftijd meerdere keren door haar stiefvader in haar billen en borsten te zijn geknepen. Ook zou hij haar een keer hebben gevraagd om zijn geslachtsdeel aan te raken en toen zijn klaargekomen.

Het meisje maakt gebruik van haar spreekrecht, maar mag dat van de rechter achter gesloten deuren doen, zodat zij zo vrij mogelijk kan spreken. Ze wordt tijdens de zitting gesteund door haar ouders en andere familieleden. Zij verlaten meerdere keren geëmotioneerd de zaal. Als de man uiteindelijk wordt vrijgesproken barst het meisje in tranen uit.

Strijd om andere dochter

Toch is deze uitspraak volgens Swiers de enige juiste. Hij wijst erop dat het meisje met beschuldigingen aan het adres van zijn cliënt is gekomen vlak nadat haar moeder een juridische strijd startte over de omgangsregeling met hun biologische dochter. Die wil namelijk dat haar ex zijn dochter minder vaak kan zien.

Daarnaast verklaarde ze wisselend over de periodes waarin het misbruik zou hebben plaatsgevonden en wat er precies zou zijn gebeurd. Om de goede band tussen het meisje en haar stiefvader aan te tonen laat hij WhatsApp-gesprekken zien waarin ze hem zelfs na de scheiding nog vraagt of ze mag komen logeren.

Hoewel de rechtbank normaal gesproken twee weken de tijd neemt om uitspraak te doen, doet ze dat nu meteen: "In Nederland kun je niet op basis van de verklaring van één getuige worden veroordeeld. Ook de rechtbank ziet geen steunbewijs." De man wordt vrijgesproken.