Zo sloegen groentekratcriminelen hun slag: 35 duizend kratten weg

Al zo'n 23 jaar werkte Martijn van Brederode uit Grootebroek bij Hessing. In Zwaagdijk-Oost was hij tot een half jaar geleden teamleider emballage (verpakkingen red.) en voorraadbeheer. Hij volgde met zijn team de weg van de verschillende soorten groentekratten. Aanvoer, afvoer, alles. "In het begin waren dit het zo'n 25 duizend per dag, op het einde iets van 160 tot 180 duizend. En alles loopt constant door elkaar. Wij registreerden iedere beweging."

Dat de groentekratcriminelen niet zomaar wat doen, blijkt wel uit de diefstal van afgelopen weekend. Aan voorbereiding geen gebrek. In de nacht van zaterdag op zondag werden camera's op het terrein van Hessing afgeplakt en dikke sloten opengebroken. Vervolgens werd een vrachtwagen aan het dok gezet en verdwenen pallets met kratten in de vrachtwagen. Duizenden en duizenden kratten, weg.

5 duizend euro voor gouden tip

"Pure diefstal, en bovendien enorm frustrerend", treurde directeur Frank Hessing. Het bedrijf dat eerder dit jaar grotendeels naar Venlo verhuisde, heeft 5 duizend euro uitgeloofd voor de gouden tip.

Het verhaal over de gestolen, herbruikbare plastic kratten doet Van Brederode denken aan enkele jaren geleden. "Toen werden we gebeld of wij nog kratten misten. Er was ergens een busje aangehouden, vol met kratten. Aan één van de kratten hing een labeltje van Hessing. Toen zagen we op camerabeelden dat er inderdaad zes pallets met kratten waren verdwenen. Dat is niets in vergelijking met deze roof. Deze is behoorlijk grof."

Bijna 4 euro statiegeld per stuk

Voorheen werd de registratie van zaken als kratten en pallets vaak onderschat, ook bij veel andere bedrijven, weet Van Brederode. "Maar als je iedere dag 50 kratten mist, dat heb je het op jaarbasis over een flink bedrag."

De verschillende soorten kratten - zowel inklapbaar als 'vast' - zijn afkomstig van Euro Pool System uit Rijswijk. Dit bedrijf is actief door heel Europa, met een zogenaamd poolingsysteem. Wat inhoudt dat de kratten worden gehuurd. Ze worden gehaald en ook weer teruggebracht, tegen een statiegeldbedrag van 3,86 euro per krat, plus nog een paar cent handlingskosten.

Het statiegeldsysteem laat meteen zien hoe groot de schade is voor Hessing. "Ga maar uit van 1,5 tot 2 ton", zegt Van Brederode.