Douane onderschept lading procaïne op Schiphol: drie mannen opgepakt

Een tweede lading procaïne kwam later in oktober op Schiphol aan. Die 1.500 kilo was bestemd voor een 37-jarige man uit Spijkenisse. Ook hij is opgepakt op verdenking van het illegaal importeren van medicatie.

Tijdens een huiszoeking trof de politie bovendien nog een kilo zogeheten pink cocaïne aan. Dat is een mengsel van ketamine en cocaïne. Ook zijn er grote bedragen contant geld gevonden. Omdat de man nog een voorwaardelijk deel van een straf had openstaan en onder voorwaarden vrij was, is hij direct vastgezet.