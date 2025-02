Spanningen in Amsterdam rond wedstrijd Ajax: Palestijnse vlag van gevel gerukt en man in de gracht

Op beelden die gemaakt zijn op het Rokin is te zien dat een man naar boven klimt en zijwaarts naar de vlag toeschuift, waarna hij deze verwijdert onder luid gejuich van enkele tientallen omstanders. Daarbij wordt 'Fuck you Palestine' gezongen.

Daarnaast waren er spanningen tussen een groep bezoekers van het casino aan het Max Euweplein, mogelijk ook aanhangers van de Israëlische club, en enkele taxichauffeurs. Op weer andere beelden is te zien dat iemand in de gracht zwemt, waarschijnlijk is hij erin gegooid. Mensen op de kant schelden hem uit om zijn Joodse afkomst. De politie kan hier verder geen informatie over geven. Bij de incidenten is niemand aangehouden.

Kritiek

Er is dus onduidelijkheid over de samenstellingen van de groepen die met elkaar in botsing kwamen. De politie laat weten dat ook de wedstrijd AZ-Fenerbahce een factor kan zijn geweest. Zeker is dat de komst van Maccabi al dagen zorgt voor onrust. De club speelt vanavond tegen Ajax in de Europa League, tot onvrede van pro-Palestijnse activisten. Deze critici noemen het 'onacceptabel' dat de Israëlische club welkom is in de hoofdstad. "Sport kan niet dienen als een uithangbord voor degenen die de meest essentiële rechten van een volk geweld aandoen."

De pro-Palestijnse actievoerders wilden aanvankelijk vanavond demonstreren bij de Johan Cruijff Arena, maar daar ging de driehoek (burgemeester, OM en politie) vanwege de risico's voor de veiligheid niet mee akkoord. In plaats van op de aangekondigde locatie, mag de betoging plaatsvinden op het Anton de Komplein in Zuidoost.

Initiatiefnemer Week4Palestine liet gisteravond weten de demonstratie bij de ArenA inderdaad af te blazen, maar roept aanhangers wel op om naar het Anton de Komplein te komen.

F-side

Het verzet van pro-Palestijnse zijde is ook de F-side niet ontgaan. De harde kern schreef afgelopen maandag in een verklaring dat 'politiek niet welkom is in het stadion'. "Zowel binnen als buiten het stadion zullen wij dit niet tolereren en waar nodig zullen wij ingrijpen." Om alles in goede banen te leiden, heeft de driehoek in onder meer het centrum en rond de Arena een aantal 'veiligheidsrisicogebieden' aangewezen, waar vandaag preventief mag worden gefouilleerd.