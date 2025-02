Opa (71) misbruikt kleindochter en verdwijnt achter de tralies

De rechtbank ziet voldoende bewijs voor het eenmalige seksueel binnendringen van zijn kleindochter, net als de andere ten laste gelegde seksuele handelingen bij haar. Ook de ten laste gelegde seksuele handelingen met zijn kleinzoon en het bezit van kinderpornografische foto's acht de rechtbank bewezen.

Toch wordt de verdachte niet voor alle bewezen strafbare feiten veroordeeld. In de aanklacht had moeten staan dat het misbruik betrof van een kind waarvoor de verdachte verantwoordelijk was. Maar, vervolgt de rechtbank, 'er is alleen ten laste gelegd dat het gaat om misbruik van zijn kleinkind, en dat staat niet het wetsartikel. Doordat een essentieel bestanddeel niet is opgenomen in de tenlastelegging, kan de rechtbank niet anders dan de verdachte voor het tweede en derde ten laste gelegde feit te ontslaan van rechtsvervolging'.

Bijzonder ernstig

Het misbruik van de destijds minderjarige neef acht de rechtbank niet bewezen, omdat zijn verklaring onvoldoende wordt ondersteund door ander bewijs. Van dat feit wordt verdachte dan ook vrijgesproken.

Voor het eenmalig seksueel binnendringen van zijn kleindochter en het bezit van kinderporno veroordeelt de rechtbank de man tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

"De verdachte heeft een grove inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van zijn kleinkinderen, waarvan zij nog lange tijd last kunnen hebben. De verdachte toont geen enkel inzicht in het verwerpelijke van zijn handelen. Dat de handelingen gepleegd zijn door een persoon, hun opa, die zij bij uitstek moesten kunnen vertrouwen en op een locatie waar zij zich veilig hadden moeten voelen, maakt het verwerpelijke gedrag extra verwijtbaar," aldus de rechtbank.

Zij vindt het 'bijzonder ernstig' dat de verdachte is doorgegaan met het maken van kinderpornografische afbeeldingen van zijn kleinzoon, zelfs nadat het misbruik in 2019 van zijn kleindochter aan het licht was gekomen.

"Omdat de rechtbank de kans op recidive aanwezig acht, moet hij zich direct voor toezicht bij de reclassering melden. Ook moet hij zijn kleindochter 7.500 euro schadevergoeding betalen."