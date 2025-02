Archeologisch Museum in Haarlem worstelt met schimmel en vocht, verhuizing dreigt

Het is altijd al een beetje vochtig geweest in het museum. Maar door een goed drainagesysteem onder de vloer en een pomp was er goed met de oude (lagere) grondwaterstand te leven. Nu niet meer. In het pand staan apparaten te draaien die vocht uit de lucht onttrekken. "Een paar liter per dag", legt Anja uit. De eeuwenoude Haarlemse vondsten beginnen onder de hoge luchtvochtigheid te lijden.

Topstukken verplaatst naar depot

Een deel van de collectie heeft Anja al moeten verhuizen naar het depot. Even verderop in de stad. "Alles wat niet tegen vocht kan. Behalve aardewerk. Denk aan botmateriaal, leer, metaal. Onze topstukken, zoals de houten vogelkooi en de middeleeuwse klomp, moesten weg. Unieke landelijke vondsten, uit de Haarlemse grond. Bezoekers kunnen ze voorlopig niet meer zien. In het depot kan dat namelijk niet. Het is heel jammer."

Eerder dit jaar vertelde Anja van Zalinge nog over de vogelkooi. Een zeer kwetsbare, maar intacte vondst uit de Haarlemse bodem. Tekst loopt door na de video.