Eigenaar autosloperij reageert verslagen: "Brand sloeg over naar mijn kantoor"

De brand brak rond 14:10 uur uit bij autobedrijf Het Eiland op het terrein tussen Alkmaar en Heerhugowaard dat bekend staat als De Nollen. "Tijdens het demonteren van een auto werden de onderdelen er afgebrand", vertelt de eigenaar. "Na het afbranden werd de auto op de stapel met andere voertuigen gezet en ontstond er ineens brand."

De brand was na ruim een uur onder controle, maar er moet nog flink geblust worden. Het dak van het pand van de autosloperij langs de N242 in Heerhugowaard zal volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio gesloopt moeten worden.

Waardevolle spullen en boekhouding

Het doet de eigenaar erg veel pijn. "De schade was in eerste instantie te overzien, maar de brand sloeg toen over ook richting mijn kantoor. Daar liggen alle waardevolle spullen en mijn boekhouding", zegt de zichtbaar aangeslagen man.

Volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio is de brandweer nog zeker een aantal uren bezig met het blussen van het pand.