Zorgen over enorme toename vliegherrie in Amsterdam door onderhoud: "Plan dan minder vluchten"

Minder vluchten

De Oostbaan mag 's nachts tussen 22.30 en 06.00 uur niet ingezet worden. Maar met de aanstaande plannen voor groot onderhoud aan de Buitenveldertbaan in 2025 staat ook dat ter discussie. Schiphol heeft voor het baanonderhoud vrijstelling van de vlieg- en geluidsregels gevraagd aan het ministerie van Infrastructuur en dat zou betekenen dat de Oostbaan twintig weken lang gebruikt mag worden voor alle vluchten; ook 's nachts.

De impact hiervan is te groot volgens wethouder Hester van Buren (Lucht- en Zeehaven). "De nachtrust van zo'n 400.000 bewoners dreigt te worden verstoord", aldus de wethouder. "Dit raakt in het bijzonder dichtbevolkte stadsdelen als Noord, Centrum, West en Zuid." 's Nachts vliegen is volgens haar dan ook niet de oplossing. In plaats daarvan moet Schiphol het aantal vluchten juist sterk omlaag brengen en in de nachten helemaal, aldus Van Buren.

Wouter Looman van het Platform Vliegoverlast Amsterdam pleit ook voor het terugdringen van het aantal vluchten op de luchthaven. "We willen niet dat de Oostbaan helemaal gesloten wordt want dan verplaats je het probleem naar onze buren en die hebben net zo veel last. Het moet gewoon naar minder vluchten. Dan hoeft Schiphol ook niet zo vaak uit te wijken naar de Oostbaan. Het is nu gewoon te druk bezet waardoor de Oostbaan eigenlijk gewoon een reguliere baan is geworden."