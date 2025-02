Hessing beroofd van tienduizenden euro's aan kratjes: 5.000 euro voor gouden tip

Het is niet voor het eerst dat er kratten worden gestolen in de regio. Ook het groente- en fruitbedrijf van Gert-Jan de Wit uit Grootebroek was al eens slachtoffer. Daarvoor werden uiteindelijk twee Brabanders veroordeeld. "Dit gebeurt niet alleen bij mij, maar ook bij wel 50 of 100 andere bedrijven. In West-Friesland ken ik zo al 5 of 6 bedrijven bij wie dit ook is gebeurd. Dit gaat om een gigantische criminele organisatie. Waarom rijden ze anders vanuit Brabant helemaal naar Grootebroek", zei hij er in 2022 over.

Volgens een politiewoordvoerder loopt er een onderzoek naar de diefstal. Er is nog niemand aangehouden.