Tegen Mourinho-loos Fenerbahçe wil AZ eindelijk weer eens winnen

AZ pakte tot nu toe drie punten in de eerste drie wedstrijden in de Europa League. Tegen Elfsborg werd gewonnen (3-2), maar tegen Athletic Bilbao (2-0) en Tottenham Hotspur (1-0) bleef de ploeg van trainer Maarten Martens achter zonder punten. "We willen zover mogelijk in het toernooi komen. Dus in eerste instantie is het doel bij de eerste 24 eindigen."

Lijst afwezigen

Tegen Fenerbahçe moet AZ het doen zonder Jordy Clasie. Daardoor neemt de gemiddelde leeftijd met de week af. Peer Koopmeiners is nu één van de oudste AZ'ers op het veld.

Naast Clasie zijn ook Ruben van Bommel, Ibrahim Sadiq, Zico Buurmeester, Bruno Martens Indi en Lequincio Zeefuik afwezig tegen Fenerbahçe. "Ik verwacht na de interlandbreak een aantal spelers weer terug". Linksback David Moller Wolfe is geschorst na zijn rode kaart tegen Tottenham Hotspur.

