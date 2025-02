Politie over enorme toename nepmedewerkers Hilversum: "Schaamteloos en grenzeloos"

Maandag 28 oktober krijgt de politie maar liefst tien meldingen binnen over nepagenten, waarschijnlijk het topje van de ijsberg. Acht slachtoffers bellen direct de politie, waardoor oplichting voorkomen kan worden. Helaas wisten criminelen twee slachtoffers wél op te lichten: een vrouw van 105 en een vrouw van 86 jaar worden daarvan de dupe.

Waardevolle sieraden

In de ochtend en middag van 28 oktober gebeurt die oplichting bij een 86-jarige vrouw in de Erfgooiersstraat. Zij geeft onder valse voorwendselen waardevolle sieraden af. Om 10.15 uur wordt ze opgebeld door zogenaamd een agente, rond 13.15 uur worden haar spullen aan haar deur opgehaald.

Het gaat om een man met kort zwart haar, zonder gezichtsbeharing, tussen de 1.70 en 1.80 meter lang. Hij heeft een dun postuur met zwart trainingspak aan met witte strepen erop.

105-jarig slachtoffer

Diezelfde dag is het opnieuw raak, dan bij een 105-jarige dame aan de Utrechtseweg. Dezelfde babbeltruc wordt toegepast: er wordt haar telefonisch door een nepagent wijsgemaakt dat in de buurt zou zijn ingebroken. Om dit bij haar te voorkomen, zouden haar kostbare sieraden moeten worden gefotografeerd.

Even later staat inderdaad een nepagent aan de deur, die vervolgens de sieraden van de 105-jarige vrouw meeneemt. Zelfs de sieraden die de vrouw om heeft, neemt de nepagent mee. De man die dit doet, heeft een lichte huidskleur en donker middellang haar. Hij is rond de 1 meter 80 en is ongeveer tussen de 22 en 25 jaar oud. Hij had een lichte spijkerbroek aan met gaten bij de knieën.