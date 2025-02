"Dievengroep met Kalasjnikov in uw straat": hoe oudere vrouw dure erfstukken afstond

De 79-jarige vrouw denkt dat ze maandag 23 september rond 18.30 uur door een politiemedewerkster wordt gebeld. De vrouw aan de andere kant van de lijn zegt dat vier mannen met een Kalasjnikov bij haar woning zijn gespot.

Twee van hen zouden zijn opgepakt, het andere duo nog niet en die zouden zomaar eens terug kunnen keren naar het huis van de vrouw.

Bang gemaakt

Ze wordt zo bang gemaakt dat ze meegaat in dat enge verhaal. Aan haar deur komt een man, iemand die zogenaamd bij de politie werkzaam is en op pad gestuurd is door de vrouw aan de telefoon om haar waardevolle spullen veilig te stellen.