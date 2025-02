Sinterklaasintocht in Volendam toch nog gered

Met nog anderhalve week te gaan en nog maar 2000,- euro in kas zag het er slecht uit voor het feest, want er is 15000,- euro nodig. "De kosten zijn absurd ", laat Bond weten. "3800 euro aan pepernoten dat heb je gewoon nodig".

Johan Bond is de voorzitter van de intocht van het Sint-Nicolaas comité in Volendam. Hij zag het gisteren nog somber in voor het het feest en deed een oproep in de lokale krant en op Facebook. In een dag stroomde het geld binnen. "Iedereen heeft gestort van 1 tot 250 euro", laat de voorzitter opgetogen weten. Bond denkt dat er ongeveer 12.000,- euro in een dag gestort is.

Bedreigingen

De reden dat het dit jaar minder snel liep, heeft volgens hem alles met het collecteren te maken. Vorig jaar is Volendam overgegaan naar roetveeg pieten tijdens de intocht. Dat zorgde voor de nodige onrust in het dorp en bedreigingen aan het adres van het Sinterklaascomité. "Hierdoor dorsten de collectanten niet bij de mensen langs de deur te komen", zegt Bond. Daarom werd er besloten om een QR-code en een bankrekeningnummer rond te sturen. "Dat zorgde vorig jaar al voor een tekort, maar toen hadden we nog een buffer", aldus Bond.

Bond denkt dat het streefbedrag van 15000,- euro na zijn oproep makkelijk gehaald wordt, zo is er ook voor volgend jaar een buffer.