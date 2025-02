Serenades onder de Schiphol-kerstboom: "Hij is wel wat krom"

Vanaf 21.00 uur 's avonds tot 5.00 uur ’s ochtends waren decorateurs in de weer met hoogwerkers om de boom te versieren. De kerstboom, voorzien van duizenden fonkelende lampjes, staat zoals ieder jaar als een eyecatcher bij de ingang van de luchthaven.

All I Want For Christmas

"Ik zag het meteen en moest even een foto maken hoor", zegt een vroege reiziger die de boom bekijkt. "Prachtig!" Ook Maarten, die werkt op de luchthaven, staat de boom te bewonderen. "Na 19 jaar wordt het wel wat gewoner natuurlijk, maar het blijft een mooi gezicht", zegt hij. Al heeft hij wel wat aan te merken op de boom: "Hij is wat krom", lacht hij.



Sommige reizigers krijgen spontaan zin om te zingen. Een man zet het bekende nummer van Mariah Carey "All I Want For Christmas Is You" in. "Ja, je krijgt wel echt het kerstgevoel hè?", reageert een vrouw blij.