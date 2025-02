Overgebleven voorraad van iconische, failliete behangfabriek BNI in de uitverkoop

De sloop op het terrein van de voormalige behangfabriek BNI is al ingezet. Graafmachines rijden op en neer en de gebouwen staan grotendeels leeg of zijn al volledig gesloopt. Maar tussen de nog staande gebouwen staat nog één goed gevulde loods, vol met behangrollen, draagtassen en andere spullen. Dit is de laatste in Nederland geproduceerde voorraad van de failliete behangfabriek.

De huidige eigenaar van het terrein wil van deze voorraad af en zet de rollen nu met grote korting in de verkoop.

Scoren

Vanuit het hele Gooi komen er koopjesjagers op het terrein aan de Rokerijweg af om een goedkope behangrol te scoren. Els uit Bussum loopt woensdagmiddag tussen de pallets behangrollen, op zoek naar de juiste rol om haar serre mee te behangen. Terwijl ze op zoek is naar het juiste patroontje, kijkt ze haar ogen uit in de immense vervallen loods.

Buiten de loods zijn twee dames bezig met het inladen van hun auto. Zij hebben naast behang ook een een draagtas met het logo van BNI gekocht. "Erg handig", vertellen ze.

Iconische Huizer behangfabriek

In november van vorig jaar werd de fabriek failliet verklaard, een doorstart zat er niet in. Daarmee is het laatste stukje maakindustrie van het voormalige vissersdorp Huizen verdwenen. Ooit was BNI een bruisend bedrijf, gespecialiseerd in behang en andere wandbekleding. Oudere Gooiers kunnen het bedrijf nog kennen onder de namen Balatum of Balamundi. Het bedrijf bestond sinds 1925 en heeft generaties van werk voorzien.

Tot 30 november is de loods open van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00.