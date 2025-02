Amerikaanse toeristen ontwaken met nieuwe president: "Wil radslagen door Amsterdam doen"

Een grote groep Amerikaanse toeristen kijkt met veel aandacht naar het monument op de Dam. Hun gids vertelt er het nodige over, maar wanneer de Amerikaanse verkiezingen ter sprake komen, gaan een aantal gezichten glunderen. "Ik ben vannacht opgebleven, kijkend op mijn telefoon", vertelt een vrouw. "We maakten ons zorgen. Nu zijn we heel moe, maar blij!"

Een Amerikaanse man loopt met zijn familie richting het Paleis op de Dam en is in feeststemming. Hij viert zijn trouwdag, maar nog blijer is hij met de verkiezingsuitslag. "Het is een fantastische ochtend", zegt hij stralend. "Ik ben zo uitgelaten met de winst van Trump, dat ik radslagen door heel Amsterdam wil doen."

'Twijfel aan intelligentie'

Er is ook teleurstelling, want de gids van de groep Amerikanen bij het monument blijkt Nederlands-Amerikaans. Hij woont in Miami en had graag Kamala Harris zien winnen. "Ik ben natuurlijk teleurgesteld", geeft hij aan. "En ik twijfel aan de intelligentie van de mensen, maar dat is mijn persoonlijke mening."

Maar dat de uitkomst de hele dag verpest verwacht hij niet. "We gaan nog steeds Nederland en Amsterdam bekijken en we houden de moed erin, natuurlijk", vertelt hij. "Het leven gaat door en ik ga vrijdag weer terug naar Miami en dan zie ik wel wat er gaande is. Maar wat mij aangaat ga ik misschien meer tijd besteden in Nederland."