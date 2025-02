Bulldozers en weidevogels: turen naar wegwerk én polder vanaf nieuwe uitkijktoren bij A9

Jet glundert van trots. "Eerst had ik een andere naam bedacht", bekent ze op 18 meter hoogte (zie foto hieronder). "Maar het is het Poldernest geworden, want je bent hier in de polder en ziet vogels", verklaart ze haar winnende suggestie terwijl ze over de weilanden in poldergebied de Ronde Hoep uitkijkt.

De plek van de uitkijktoren langs de Polderweg is bekend terrein voor Jet. "Soms lopen we hier een rondje", vertelt ze. Ze geniet dan vooral van het weidse uitzicht en de natuur. Nu de toren er staat hoopt ze er vaker te komen om vogels te spotten, waar de toren bij uitstek voor geschikt is. "Niet voor de auto's."