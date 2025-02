Politie zet hologram van vermoorde sekswerker (19) achter het raam in Amsterdam

"Het kan zijn dat er in de tussentijd nog iets is gebeurd waardoor mensen nu wel willen praten", zegt Brink. "En we weten uit onderzoek dat mensen die een moord plegen, het eigenlijk nooit voor zichzelf houden. Ze vertellen het bijna altijd wel aan iemand."

Bovendien, zegt Brink, moeten er wel mensen zijn die iets gezien of gehoord hebben. "Het is op de Wallen gebeurd, in een van de drukste gebieden van Nederland."

Contact met nabestaanden

Volgens de politie is er, voordat besloten werd om het hologram in te zetten, eerst uitvoerig contact geweest met de nabestaanden van Betty. "‘Dat we dit nu op deze manier doen is uniek en om eerlijk te zijn ook best wel spannend", zegt Benjamin van Gogh, die namens de politie de actie coördineert. "Wij willen recht doen aan Betty, haar nabestaanden en de zaak."

"Ook hebben we met verschillende partijen, zowel binnen als buiten de politie, gebrainstormd over of en hoe we dit vorm zouden geven. En hier uiteraard contact met haar nabestaanden over gehad", zegt Van Gogh.

Het hologram blijft een week lang staan. Op de ramen hangt de politie verschillende posters op met beelden en informatie over de moord.

Het is vooralsnog niet duidelijk of de politie dit middel in de toekomst vaker wil inzetten. "Onze focus is nu om de verdachte op te sporen, maar we gaan dit wel evalueren", zegt woordvoerder Brink. "We willen het natuurlijk niet te vaak inzetten, want dan gaat het zijn kracht verliezen."