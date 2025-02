Alkmaar bereidt zich voor op Turkse voetbalfans en wijst risicogebieden aan

Alkmaar verwacht vandaag minimaal duizend supporters van Fenerbahçe in de binnenstad voorafgaand aan de Europese wedstrijd tegen AZ. De Turkse aanhang was begin oktober nog betrokken bij rellen in Enschede en dus treft de gemeente extra maatregelen. Zo is er extra inzet van politie en zijn er vier risicogebieden aangewezen.