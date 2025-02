Harry Potter-fans opgelet: Zaandam wordt volgend jaar opnieuw omgetoverd tot Zweinstein

De spannende muziek klinkt al door de speakers en een zes meter grote spin wordt op de gevel van de Bullekerk in Zaandam geplaatst: de laatste hand wordt gelegd aan de magische tour. De tour in het thema van Harry Potterboeken en -films aankomende zaterdag is uitverkocht. Maar er is goed nieuws, want het evenement keert volgend jaar terug.