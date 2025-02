'Welkom in 't Kruis', hecht buurtschap krijgt weer eigen plaatsnaambord

De wijkvereniging van 't Kruis steunt het initiatief van Niels en Gerrit. "Met een eigen bord blijf je ook authentiek", vindt Kruisenaar Rick van Langen (33) van die vereniging. "We hebben ook een eigen vlag, en iedereen hangt die ook echt uit tijdens evenementen. Dat is mooi."

De vereniging heeft een nog jong bestuur. "Wij hebben vooral veel doeners in ons bestuur. Daar heb je wat aan, want wij organiseren heel veel. Van Sinterklaas tot het legendarische NK Fluitje Glijden, kinderdisco's of Koningsdag. Dit jaar bestaan we vijftig jaar", vertelt Rick trots.

"En er is eigenlijk niks leukers dan wanneer je in zo'n dorp woont, dat al die activiteiten er zijn. Dan spreek je weer je je nieuwe buren of andere mensen. Dat is zo belangrijk", vindt Niels. "Wij voelen ons een dorp en zijn net als De Noord en Veenhuizen niet opgeslokt door Heerhugowaard, en dat gaat ook niet gebeuren", zegt hij stellig.

"We willen niet opgaan in de menigte. We zijn een hartstikke leuk buurtschap met actieve vrijwilligers. Het bord geeft ons iets van eigenheid." En er volgt geheid een feestje wanneer ze geplaatst worden. "We maken in 't Kruis overal een feestje van", aldus Gerrit, Niels en Rick.

