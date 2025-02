Spaarndammers bezorgd om 'hoogspanningskabels dwars door natuurgebied'

Vooral de aanleg van de kabels stuit een aantal Spaarndammers tegen de borst. Zij kwamen in groten getale op de bijeenkomst in het dorpshuis af. "Het is een noodzakelijk kwaad. Niemand betwist dat het stroomnet zwaar is overbelast, maar je vernietigt met dit project wel mooi stuk groen tussen Haarlem en Amsterdam", vertelt een dorpeling die samen met zijn buren is komen kijken.

Zijn buurman vult hem aan: "Het is wel heel krom om te zien dat een station dat toch vooral de Amsterdamse haven moet gaan helpen bij ons in de gemeente lijkt te worden gedumpt." Een vrouw uit het dorp gaat verder. "Gevoelsmatig is het al in beton gegoten dat dat ding bij ons in de achtertuin komt te liggen. De inspraak is voor de vorm."

Beperkte ruimte in de haven

Een woordvoerder van TenneT die gisteravond ook aanwezig was ontkent dat met klem. "We zijn nog in de beginfase van het project. Tot 22 november kan iedereen zijn ideeën en zorgen met ons delen, zodat we daar op kunnen reageren en dit mee kunnen nemen in onze vervolgonderzoeken. Daarom hebben we het hier ook over mogelijke locaties, er staat nog niks vast."

Waarom de drie locaties allemaal in de gemeente Haarlemmermeer liggen, is volgens de woordvoerder goed uit te leggen. "In de haven zelf is beperkt ruimte voor dit soort grootschalige projecten. We proberen met de voorgestelde drie plekken zo dicht mogelijk bij de bestaande infrastructuur van de haven en bestaande hoogspanningslijnen te blijven, en zo ver mogelijk uit de buurt van omwonenden."