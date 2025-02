Gemeente Bergen neemt maatregelen tegen extreme wateroverlast

Ook in de omgeving van de Elzenlaan is wateroverlast. Voor die locatie wordt nog gekeken naar de juiste maatregelen die kunnen worden ingezet.

Bij de duinlandjes en de recreatiewoningen in de Nollenvallei staan al twee pompen. Dit zijn twee pompen, die eerder waren geplaatst om overtollig water af te voeren. Dit is een tijdelijke maatregel van de gemeente, duinlandjesvereniging de Noord, Vereniging Recreatiebelangen Wimmenum, PWN en hoogheemraadschap.

Informatieavond

De gemeente heeft dinsdagavond tijdens een informatieavond de omwonenden ingelicht over alle nieuwe maatregelen. De aanwezigen reageerden over het algemeen positief op de plannen, laat een gemeentewoordvoerder weten. In mei waren inwoners het al helemaal zat en deed de gemeente naar hun mening veel te weinig.

Op dit moment worden op de meeste plaatsen voorbereidingen getroffen om alle maatregelen zo goed mogelijk uit te voeren. Wanneer de pompen worden geplaatst verschilt per locatie. Of alle maatregelen daadwerkelijk gaan helpen tegen alle overlast zal in praktijk moeten blijken.