Oud-AZ’er heeft nieuwe droom: "Ik voel dat ik profbokser ga worden"

In de jeugdopleiding van AZ gold Keyennu Lont als een groot talent. Hij doorliep alle elftallen en maakte zijn debuut voor Jong AZ in het betaalde voetbal. Daarna kwam de geboren West-Fries nog uit voor ADO Den Haag, Feyenoord en Helmond Sport. Mede door blessures verloor hij het plezier in het spelletje en sindsdien heeft hij een nieuw doel. "Het voelt nog onwennig om te zeggen, maar ik voel dat ik profbokser ga worden."