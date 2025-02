Gras langs A9 wordt, ondanks groot protest, grijs zonnepark: 'Lelijk, maar noodzakelijk'

Protest haalt niets uit

Het zonnepark in Zwanenburg, de Groene Energie Corridor genoemd, strekt zich vanaf het Rottepolderplein uit tot een kilometer van de bebouwde kom van Zwanenburg. Daardoor zijn ze vanuit het dorp niet zichtbaar.

Het park is een initiatief van vier Haarlemmermeerse boeren. De aanleg op hun grond levert ze 25 jaar zekere inkomsten op. Dat doen hun huidige (landbouw-)werkzaamheden op dit moment niet. Het is de bedoeling dat met een deel van de opbrengsten de leefbaarheid van Zwanenburg wordt verbeterd.

Zoekgebied

De plaats van de zonne-akker viel aanvankelijk niet in het zoekgebied van de gemeente Haarlemmermeer, waar Zwanenburg onderdeel van is. In een tweede versie van de tekening in 2020 bleek het stuk land, exact het grondgebied van de vier boeren, wél bij het zoekgebied te horen. En dat terwijl in 2017 in de gemeenteraad is vastgesteld dat de groene bufferfunctie tussen de A9 en Zwanenburg gehandhaafd zou moeten blijven.

Impact

Verontruste inwoners uit Zwanenburg-Halfweg, verenigd in de kerngroep 'Geen mega zonnepanelenpark in Zwanenburg', hebben zich lang verzet tegen de komst van de energie-opwekkers. De impact op de leefomgeving is volgens hen niet te onderschatten. Ook zou niet bekend zijn wat de nadelige gezondheidseffecten en de veiligheidsrisico's zijn. Volgens de actiegroep, die de belangen van 1300 betrokkenen behartigt, was er in Zwanenburg veel te weinig draagvlak voor de bouw van het park.

KLM

Ook de KLM kon niet voorkomen dat de gemeenteraad van Haarlemmermeer besloot dat het zonnepanelenpark er kwam. Volgens de luchtvaartmaatschappij zou de schittering van de panelen het zicht van piloten kunnen belemmeren. Ook zouden de panelen geluid weerkaatsen. Het zonnepark ligt in de aanvliegroutes van de Zwanenburgbaan en de Polderbaan.

Het blijft niet bij het zonnepark bij Zwanenburg. De provincie Noord-Holland wil er aan de andere kant van de A9 in Boesingheliede nóg één bouwen.