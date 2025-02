Veel bewolking, maar regen blijft ons bespaard

De vochtige nevel van vanmorgen trok door de milde temperaturen snel weg. De zon laat zich vandaag niet zien: "Het blijft waarschijnlijk de hele dag grijs", zegt weerman Jan Visser op NH Radio. Ondanks de vochtige lucht, blijft neerslag ons bespaard. De temperatuur ligt rond de 8 graden.

Grijs vooruitzicht

Morgen krijgen we met vergelijkbaar weer te maken. Het wordt het niet warmer dan 9 graden. Wel kan er 's ochtends meer mist blijven hangen, doordat er zo weinig wind staat. Het hogedrukgebied boven onze omgeving zorgt ook de komende dagen voor droog weer.

Na het weekend verschuift het hogedrukgebied richting de Britse eilanden, waardoor het in de tweede helft van de maand meer gaat afkoelen. Toch hoeven we ons voorlopig nog niet voor te bereiden op winterse temperaturen: "We zijn nog serieus verwijderd van echte kou", zegt Visser. We kunnen vanaf dan wel meer neerslag verwachten.