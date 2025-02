Trump stevent af op winst, tot ongenoegen van leerlingen Ichthus Lyceum: "Ze moeten het zelf maar weten"

Eén van de leerlingen draagt een rode 'Make America Great Again'-pet op zijn oranje geschminkte gezicht. Het is de campagneslogan van de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump. Hij is geen fan, dit is satire: "Ik hoop op Harris, ik ben iedereen aan het foppen. Er stond in de mail dat je gepast moest komen."

Rond 6 uur ziet het er naar uit dat Trump de nieuwe president wordt. Onbegrijpelijk, vindt één van de leerlingen. "Het is hun land, ze moeten zelf maar weten wat ze ermee doen, maar ja..."

Wie de nieuwe president van Amerika wordt, is nog niet bekend. Er worden nog stemmen geteld.