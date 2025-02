Mannen die geïnspireerd raakten door 'Breaking Bad' riskeren celstraf van 2,5 jaar

Waar de drugscriminelen uit het Amerikaanse ‘Breaking Bad’ of de Nederlandse serie ‘Ferry’ hun verdovende middelen midden in de woestijn of in een afgelegen boerderij brouwden, deden deze mannen het anders: het laboratorium stond in de achtertuin van één van de twee, midden in de Zeeuwstraat in Velsen-Noord. Daardoor liepen ze snel tegen de lamp.

Op 22 augustus 2022 deed de politie een inval in het huis in Velsen-Noord. Ze zochten de Haarlemmer (35) die die nacht bij zijn vriendin en kinderen sliep, voor iets anders: hij zou iemand bedreigd hebben. De andere man (33), uit Medemblik, sliep er op de bank.

Agenten vonden niet alleen de mannen, maar ook allerlei laboratoriumapparatuur in de schuur. Daarnaast stonden jerrycans in huis en frisdrankflessen met allerlei vloeistoffen ‘waarmee je speed kan maken’, gaf de Haarlemse verdachte ruiterlijk toe. Hij had alle apparatuur en vloeistoffen via internet besteld met zijn eigen bedrijf. Dat was geen enkel probleem, zei hij.

Nog geen speed

Het brouwsel van de mannen was (nog) geen speed, daar zijn wel vier of vijf verschillende chemische processen voor nodig. De mannen zaten nog maar in de beginfase: ze waren er alleen nog in geslaagd om van allerlei grondstoffen BMK (benzylmethylketon) te maken. Die stof wordt een precursor genoemd, een voorstadium van de harddrug.

De productie vloeide voort uit interesse voor het scheikundige experiment, zeiden de mannen in de rechtszaal. “Ik wilde gewoon eens kijken of ik dit ook zou kunnen, ik heb er verder helemaal geen ervaring mee”, zei de Haarlemmer. “Ik wist nog niet eens wat ik er verder mee wilde. Ik wilde helemaal geen speed gaan verkopen of zo.”

“Je leest eens wat, je ziet eens wat en dan produceer je eens wat”, zei de ander. “Ik wilde wel eens zien of je echt BMK kon maken uit shampoo. (Dat wordt gesuggereerd in de serie Ferry, red.) Het was gewoon interesse, heel stom misschien.”

Recepten en bedragen

De officier van justitie was sceptisch over die verklaringen. Ze citeerde uit vierhonderd A4'tjes communicatie tussen de mannen, via WhatsApp en Telegram. “Er werden recepten gedeeld en bedragen genoemd. ‘We gaan echt rijk worden ouwe’, zei de één tegen de ander. Waar ging dat over?” vroeg ze zich af. De mannen wisten het zich niet meer te herinneren.

Het hielp niet mee bij de strafeis dat de één toegaf in drugs gehandeld te hebben. De ander is al eens veroordeeld voor het smokkelen en verkopen van wiet. Justitie eist nu 2,5 jaar celstraf tegen de mannen. Bij één van de twee is een half jaar cel voorwaardelijk.

Ook moeten ze wat de officier betreft allebei een boete betalen van tienduizend euro, omdat ze denkt dat de mannen de drugs aan het brouwen waren om geld te verdienen. Eén van de advocaten noemde dat ‘een draconische eis’, omdat er nog niets verdiend was. De rechter doet dinsdag 19 november uitspraak in de zaak.