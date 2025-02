Bewoners Hoornse wijk Grote Waal zijn hardrijders zat: "Nu mijn kat, straks een kind"

In de Hoornse wijk Grote Waal wordt door veel verkeer met te hoge snelheid gereden. Buurtbewoners zijn het zat en eisen actie, door het plaatsen van een of meerdere drempels. Maar de gemeente Hoorn lijkt hier voorlopig geen gehoor aan te geven. "We hebben met een aantal buurtbewoners klachten ingediend bij de gemeente, maar ze vinden het plaatsen van drempels te duur."