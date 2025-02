Man (41) opgepakt na vondst drugslab in Hoorn

De loods aan de Atoomweg in Hoorn, waar in mei 2024 een drugslab werd ontdekt, was een productielocatie voor synthetische drugs. Dat maakte de politie dinsdagmiddag bekend. Een 41-jarige man uit Hoorn is aangehouden. Vorig jaar september trof de politie in datzelfde pand ook al een hennepkwekerij aan.