Wordt het Trump of Harris? Verkiezingskoorts loopt ook in Amsterdam hoog op

Wordt Kamala Harris of Donald Trump president? Dat is de grote vraag in de Verenigde Staten vandaag, maar ook hier in Amsterdam. "Ik ga niet slapen", lacht Rutger Tiesma. Hij organiseert vanavond een verkiezingsnacht in de Tolhuistuin die doorgaat tot zes uur 's ochtends. Op het programma staan diverse lezingen, live-uitzendingen, maar ook is er ruimte voor echt Amerikaans lijndansen.

Volgens Tiesma is de uitslag dit jaar spannender dan ooit. "We zeggen steeds dat elk jaar spannend is. Maar dit jaar is het écht spannend. Het schiet alle kanten op. We dachten eerst dat Trump zou winnen, maar nu kan echt weer alles gebeuren", vertelt hij.