'Emotioneel' afscheid van Transavia's Boeing 737: "Toch een beetje je kindje"

Het vliegtuig is momenteel het oudste vliegtuig van de Transavia-vloot en heeft nog de oude bedrukking. Voor de gemiddelde passagier is het misschien een oud vliegtuig met een verouderd logo, maar voor Pieter en zijn collega's is dat wel anders.



Vijf jaar geleden sleutelde Pieter voor het eerst aan het toestel. "Voor mij is het een behoorlijk bijzonder vliegtuig", vertelt hij. "In die tijd heb ik veel ervaring opgedaan en veel geleerd. Het is mijn werk, maar ook mijn hobby. Het is een vak dat je leert en daar begin je van te houden. Je creëert toch een relatie met zo'n vliegtuig en je begint het te missen als je hier nu dan weer naast zo'n vliegtuig staat dat uitgefaseerd wordt."

Nieuw vloot

Transavia is bezig met de vernieuwing van haar vloot. De eerste nieuwe, stillere vliegtuigen van het type Airbus A321 neo, zijn al in gebruik genomen. De vier Boeings 737-700 die Transavia nu nog heeft, gaan er allemaal uit.

Tekst loopt door onder de foto.