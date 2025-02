'Man met waanideeën' valt Uithoornse aan met mes bij bloemenbedrijf

Hij staat uiteindelijk stil bij een van de lopende banden met bloemen. Daar staan medewerkers die de bloemen versnijden en bij elkaar binden tot boeketten. Een bloembindster slaat alarm, omdat ze de man niet herkent. Wat ze niet weet, is dat hij op dat moment al een mesje heeft gepakt dat wordt gebruikt om bloemen te versnijden.

"Opeens stond hij met dat mesje achter me. Het deed me eerst niet veel, want we werken daar gewoon mee", leest de rechter haar verklaring voor. "Toen maakte hij opeens steekbewegingen naar mijn linkerschouder. In zijn ogen zag ik gevaar. Ik dacht dat hij me zou vermoorden en ik moest hem met al mijn kracht tegenhouden."

Heftige beelden

Met gebogen hoofd hoort S. tijdens de zitting aan wat hij gedaan zou hebben. In zijn herinnering maakte hij alleen wat kleine steekbewegingen, maar getoonde beelden van een beveiligingscamera vertellen iets anders. Daarop is te zien dat hij flink op de vrouw probeert in te hakken. Haar collega's springen er uiteindelijk tussen en overmeesteren S.

"Ik dacht dat hij me had geraakt, maar zag gelukkig dat ik geen verwondingen had. Ik ben er wel heel erg bang van geworden", verklaart de vrouw. S. zegt van de beelden te schrikken. De actie zou een schreeuw om hulp zijn geweest. Hij heeft last van angsten en zijn wietverslaving versterkt dat nog eens.

Dealen met verward persoon

De officier staat voor een dilemma: "Het is gelukkig goed afgelopen, maar opnieuw heeft het strafrecht te dealen met een verward persoon. Er is zorg, maar ook straf nodig." Door de heftigheid van de bewakingsbeelden besluit hij wel om S. van poging tot doodslag te beschuldigen. Daar vindt hij een celstraf van anderhalf jaar bijpassen, waarvan S. al een halfjaar heeft uitgezeten.

Zijn advocaat vindt dat veel te ver gaan: "Mijn cliënt had psychotische klachten. Hij had geen enkel motief om deze mevrouw iets aan te doen." Hij vindt dan ook dat S. zijn behandeling in Servië direct moet kunnen starten.