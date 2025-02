Museum van de 20e Eeuw trots op enorme historische collectie van winkelketen Blokker

Een paar jaar geleden werd Stuijfbergen opnieuw benaderd door Blokker. Toen was de keten al niet meer in het bezit van de familie. Of hij interesse had in de historische collectie. "Daar hoefde ik niet over na te denken", vertelt hij lachend. "De mensen die er inmiddels werkten hadden niet zo'n band meer met de historie, maar wilden het wel op een goede plek hebben. Dus kwamen ze bij ons uit."

1,5 miljoen Rubiks kubussen in 1 jaar tijd verkocht

Hij neemt ons mee naar producten waarmee Blokker groot werd. "Neem deze oranje Brabantia huishoudspullen uit de jaren zeventig. Dat waren de hoogtijdagen." Of de Furby knuffel en de Rubiks kubus. "Daar hebben ze er in één jaar tijd 1,5 miljoen van verkocht. Ze waren echt groot als het ging om de verkoop van speelgoed."

Het is duidelijk dat Blokker ook Stuijfbergen nog steeds trots maakt, ondanks de financiële problemen bij het bedrijf. "Het is toch een Hoorns bedrijf dat uitgegroeid is tot een nationaal en zelfs internationaal bedrijf." Net als veel anderen vroeger deden spreekt hij ook over 'naar Blokkertje toe gaan', als hij het over de winkel heeft.

Maar ondanks de mooie historie ziet de toekomst er heel somber uit. Al langer verkeert Blokker in financiële problemen. Er is sprake van acute geldnood, waardoor er uitstel van betaling is aangevraagd. Meestal is dat een voorbode van een faillissement. "Dat is natuurlijk heel jammer, maar ik zie ook geen andere oplossing."