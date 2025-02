Bert zat 40 jaar aan de heroïne en waarschuwt jongeren: "Praat over problemen"

Het verhaal van Bert begint in zijn geboorteplaats Delfzijl. Zijn vader was hardhandig en haalde regelmatig uit. De nog jonge Bert zoekt en vindt verdoving in de alcohol en vanaf zijn veertiende ook in heroïne.

"Je staat ziek op en gaat 's avonds ook weer ziek naar bed. Toen ik in de jaren 80 begon, was er geen methadon om je te ondersteunen. Als je geen drugs had, donderde je keihard naar beneden. Eigenlijk ben ik 40 jaar lang ziek geweest."

Afkicken erger dan kickboksen

Bert komt dagelijks bij de dagopvang van Reakt in Den Helder. Zijn begeleider en inmiddels goede vriend Alex Meijer was vanaf het begin dat hij wilde afkicken zijn grote steun. Alex heeft zelf ook heroïne gebruikt en is inmiddels 38 jaar clean. "Je kan beter twee bokswedstrijden doen en je helemaal in elkaar laten slaan dan 'cold turkey' afkicken. Alles doet dan zeer tot aan je oorlelletjes toe."