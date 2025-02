Marlies wil Noord-Hollanders inspireren tijdens expeditie door eigen landschap

Marlies Buurman wil inwoners van Noord-Holland hun provincie laten zien. Dat doet ze al vanuit het Dijkmagazijn op de dijk ter hoogte van Wieringerwerf, waar ze regelmatig wandelingen houdt. Met een speciale busreis hoopt ze nu mensen uit de hele regio aan boord te krijgen die willen meepraten en meedenken over de toekomst van de provincie. Hoe ziet Noord-Holland er straks uit?

"In Amsterdam start de reis, we gaan naar Zeevang om te vertellen over de veenweide gebieden. Over het ontstaan van onze provincie. Dan verder naar Hoorn waar we vertellen over de dijkversterking van de laatste jaren. We gaan nog langs Molen de Breek bij Etersheim, het laagst punt van Noord-Holland.

En dan naar het Dijkmagazijn bij het Gat in de Dijk. Een plek vlak achter de dijk van het IJsselmeer. Daar gaan we het hebben over de toekomst." Een groot probleem daar bijvoorbeeld is verzilting voor de boeren.

