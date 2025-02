Vanavond is het zover: Renee Rose strijdt voor titel op Regiosongfestival

De timing is niet best. Door de ziekte is er weinig ruimte geweest om te repeteren. "Ik zing het lied een paar keer per dag voor de spiegel. Dat is alles wat ik nu kan doen." De dans zit er volgens de zangeres wel goed in. "De achtergronddanseressen doen gelukkig het meest", grapt ze.

Het maakt haar naar eigen zeggen 'niet onwijs veel uit' of ze wint of niet. "Ik geloof in het liedje en het verhaal. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik heb er al mijn liefde ingestopt, en dat zal je terugzien."

Benieuwd naar het liedje? Luister hieronder naar onze inzending 'Meisje met een droom'. Tekst gaat eronder verder.