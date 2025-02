Nieuwe liedjes voor oud klokkenspel: "Alsof je een 17e-eeuwse computer programmeert"

De Alkmaarse carillons krijgen elk seizoen nieuwe deuntjes. Deze keer heeft Winter geen verzoeknummers gekregen, dus kon hij zelf de playlist samenstellen. Hij kiest vooral voor 'niks-aan-de-handmuziek', waar niemand zich snel aan zal storen. "En té bekende liedjes zijn ook ongeschikt, want van een halfjaar lang 'Altijd is Kortjakje ziek' word je al snel horendol."

Harrison en Satie

"De Grote Kerk speelt bovendien óók in de nachtelijke uren, dus dat vraagt iets meer overleg met elkaar. Om kwart voor het hele uur hoort iedereen hier: 'Geef vrede door van hand tot hand'. Momenteel is dat een aansporing die de wereld wel kan gebruiken," aldus Winter tegen mediapartner Streekstad Centraal.

Het meest bekende liedje dat het komende halfjaar uit de Waagtoren te horen is, is 'Here Comes the Sun' van George Harrison. Ook het Alkmaars Stedelied komt voorbij. Bij de Kapelkerk aan de Laat is er slechts ruimte voor twee korte melodietjes: "Hier klinkt onder meer een lichtvoetige ballade van Erik Satie."

Wie nog suggesties heeft voor de playlist van het volgende seizoen, kan zijn of haar tip sturen naar Christiaan Winter. Er wordt dan gekeken of de melodie geschikt is of geschikt te maken is voor een van de carillons.