Bij het Vòlledams dictee zijn geen goede of foute antwoorden

"Vandaag willen we jullie welkòm éte bei 't twâide Vòlledamse dictéj, ier in de Jôzefskôl", Zo begint juf Lida, gekleed in Vollendammer klederdracht, met de eerste zin van het dictee. Oftewel: “Vandaag willen we jullie welkom heten bij het tweede dictee, hier in de Jozefschool."

Ze krijgt vandaag hulp van Volendammer Sijmen Tol, linguïst van beroep en vandaag ook in traditioneel Volendams kostuum. Hij is een van de initiatiefnemers die het dialect wil vastleggen in een officieel alfabet. "We willen het Volendams als taal behouden. Dan helpt het enorm als je dat ook op schrift hebt", zegt hij.

Goede of foute antwoorden bestaan er bij dit dictee niet, legt Tol uit. "Het Volendamse dialect is nooit officieel vastgelegd, dus na het dictee bekijken we of onze bedachte spelling werkbaar is."