Museum van de Geest voor even gered: Haarlem denkt aan financiële steun tot 2027

De geschiedenis van het Dolhuys

Het oudste deel van het gebouw werd al in 1320 gebouwd. Toen lag het nog buiten de stadsgrenzen van Haarlem. De eerste eeuwen werden er melaatsen (mensen met lepra) ondergebracht.

In 1559 volgde een grote verbouwing en werd het pand een 'dolhuis'. Een plek waar 'dollen' - mensen met mentale problemen - werden opgevangen.

Lastige patiënten werden opgesloten in veertien isoleercellen, die nog altijd intact zijn. Het pand aan de Schotersingel bleef in de eeuwen daarna een plek waar zorg werd verleend. Aan syfilispatiënten en later aan ouderen en kinderen. Ook zat er lang een crisisopvang van de GGZ.

Van zorgcentrum tot museum

In 2002 werd het een museum op initiatief van de 'Founding Fathers': vier grote psychiatrische instellingen. Het museum heette eerst Het Dolhuys, later werd dat Museum van de Geest.

In 2005 kreeg het museum de Nederlandse Design Prijs. Twee jaar later volgde een eervolle vermelding bij de European Museum of the Year Awards. In 2022 ontving het Museum van de Geest die prijs echt. De jury roemde de innovatieve manier waarop het museum de natuur van de menselijke geest verkent.